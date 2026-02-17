Promesse de référendum : quand le PQ néglige sa base sociale
par Michel Roche, Professeur de science politique, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Chaque fois que le Parti québécois a cherché à avancer son projet de souveraineté, il l’a fait en s’appuyant sur une coalition sociale progressiste. Or, sous la direction de Paul St-Pierre Plamondon, cette stratégie semble mise en veilleuse. Le parti peut-il encore prétendre rassembler sans miser d’abord sur la solidarité sociale ?
Parler de « gauche » ou de « droite » éclaire peu la situation actuelle, ces notions étant trop subjectives. La vraie question est celle de la solidarité sociale. Car l’indépendance n’avance que lorsqu’elle s’incarne dans un projet collectif…
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 17 février 2026