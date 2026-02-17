Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Ukraine : la crise énergétique risque de causer un nouvel exode

Alors que l’Ukraine s’apprête à entrer dans sa cinquième année de guerre, les attaques sur les infrastructures énergétiques aggravent la vie quotidienne de millions de personnes. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), quelque 325.000 rapatriés pourraient être à nouveau déplacés dans les prochains mois, un tiers d’entre eux envisageant de fuir à l’étranger.


© Nations Unies -
