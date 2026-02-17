Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Entre les mains d'innovateurs des pays du Sud, l'IA peut transformer des vies

L’intelligence artificielle n’est plus l’apanage des seuls pays occidentaux riches. Dans les pays du Sud, ses applications, dans des domaines aussi variés que la santé, l’agriculture et l’industrie, transforment la vie des populations.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En France, les personnes âgées consomment trop de benzodiazépines, et en méconnaissent les risques
~ Khaby Lame, le créateur le plus suivi sur TikTok : quand un hafiz devient un actif numérique mondial
~ Ukraine : la crise énergétique risque de causer un nouvel exode
~ Décolonisation : l’histoire inachevée des derniers peuples sous tutelle
~ Cyclones à Madagascar : l'aide freinée par des fonds insuffisants
~ L’impact de l’IA sur la bonne gouvernance au cœur de débats à l'ONU à Genève
~ Cisjordanie : l’ONU s'inquiète de la dépossession des Palestiniens
~ Affaire Epstein : des experts alertent sur une possible « entreprise criminelle mondiale »
~ À Gaza, Zaman FM reprend l’antenne au milieu des décombres et redonne une voix aux habitants
~ AlphaGenome, une nouvelle avancée en intelligence artificielle pour explorer les effets des mutations génétiques
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter