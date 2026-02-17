Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Affaire Epstein : des experts alertent sur une possible « entreprise criminelle mondiale »

Le dossier Epstein n’en finit pas de hanter les institutions. Plus de six ans après la mort en détention du financier américain accusé d’avoir organisé un vaste système d’exploitation sexuelle de mineures, la publication récente de millions de documents judiciaires ravive une question que certains espéraient refermer : comment un tel réseau a-t-il pu prospérer si longtemps au cœur des élites politiques, économiques et médiatiques ?


