En France, les personnes âgées consomment trop de benzodiazépines, et en méconnaissent les risques
par Sylvain Pichetti, Économiste de la santé - directeur de recherche, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)
Anne Penneau, Maîtresse de recherche, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)
Marc Perronnin, Maître de conférence, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)
Que ce soit pour apaiser l’anxiété ou pour mieux dormir, les seniors se voient trop souvent prescrire de benzodiazépines. Or, ces médicaments ne sont pas sans risques.
- mardi 17 février 2026