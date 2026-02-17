Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En France, les personnes âgées consomment trop de benzodiazépines, et en méconnaissent les risques

par Sylvain Pichetti, Économiste de la santé - directeur de recherche, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)
Anne Penneau, Maîtresse de recherche, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)
Marc Perronnin, Maître de conférence, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)
Que ce soit pour apaiser l’anxiété ou pour mieux dormir, les seniors se voient trop souvent prescrire de benzodiazépines. Or, ces médicaments ne sont pas sans risques.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Khaby Lame, le créateur le plus suivi sur TikTok : quand un hafiz devient un actif numérique mondial
~ AlphaGenome, une nouvelle avancée en intelligence artificielle pour explorer les effets des mutations génétiques
~ Russie. Deux ans après la mort d’Alexeï Navalny, les autorités continuent d’échapper à la justice et de harceler ses sympathisant·e·s
~ Ouzbékistan : Des producteurs de coton et de blé exploités et victimes d’abus
~ Ouzbékistan : Des producteurs de coton et de blé exploités et victimes d’abus
~ JO de Milano-Cortina : comment gérer les foules de manière éco-responsable
~ Égypte. Des personnes réfugiées vivent cachées en raison des arrestations arbitraires et des expulsions illégales menées dans un contexte de répression
~ Financer la santé mondiale : ce que la baisse de la contribution française au Fonds mondial dit de sa politique étrangère et de son rapport au multilatéralisme
~ Trop peu, trop concentré : pourquoi l’investissement dans les start-up IA doit être repensé en Afrique
~ De l’art du deal à l’art de la diplomatie : comment gérer Donald Trump ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter