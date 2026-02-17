Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Russie. Deux ans après la mort d’Alexeï Navalny, les autorités continuent d’échapper à la justice et de harceler ses sympathisant·e·s

par Amnesty International
À l’occasion du deuxième anniversaire de la mort en détention de l’opposant politique et prisonnier d’opinion russe Alexeï Navalny, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Deux années se sont écoulées depuis qu’Alexeï Navalny, prisonnier d’opinion et l’une des voix les plus courageuses qui dénonçait la corruption et la répression d’État en Russie, a […] The post Russie. Deux ans après la mort d’Alexeï Navalny, les autorités continuent d’échapper à la justice et de harceler ses sympathisant·e·s appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
