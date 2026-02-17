Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Khaby Lame, le créateur le plus suivi sur TikTok : quand un hafiz devient un actif numérique mondial

par Fanny Georges, enseignant-chercheur, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3
Il s'appelle Khabane Lame, mais le monde entier le connaît sous le nom de Khaby Lame. Natif de Dakar, il est aujourd'hui le créateur de contenus le plus suivi sur TikTok avec plus de 160 millions d'abonnés : un record mondial obtenu sans prononcer un seul mot. Depuis janvier 2026, il est aussi le premier homme qui a autorisé la cession commerciale de son image numérique pour près d'un…La Conversation





