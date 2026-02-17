Ouzbékistan : Des producteurs de coton et de blé exploités et victimes d’abus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux agriculteurs ouzbeks près d’un tracteur transportant du coton récolté s’apprêtaient à entrer dans la salle d'échantillonnage d'une usine d'égrenage de coton dans la région de Ferghana, en Ouzbékistan, en septembre 2023. © 2023 Forum ouzbek pour les droits humains Le gouvernement ouzbek viole les droits humains et les droits du travail de cultivateurs de coton et de blé par le biais d'un système de production étatique coercitif, qui prévoit notamment des sanctions telles que la confiscation des terres en cas de non-respect des quotas. Bien que le gouvernement…



