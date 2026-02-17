Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Ouzbékistan : Des producteurs de coton et de blé exploités et victimes d’abus

par Human Rights Watch
Le gouvernement ouzbek viole les droits humains et les droits du travail de cultivateurs de coton et de blé par le biais d'un système de production étatique coercitif, qui prévoit notamment des sanctions telles que la confiscation des terres en cas de non-respect des quotas. Bien que le gouvernement…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
