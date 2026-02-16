Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

JO de Milano-Cortina : comment gérer les foules de manière éco-responsable

par Alizée Pillod, Doctorante en science politique, Université de Montréal
Les initiatives mises en place par les organisateurs pour les JO d’hiver de Milano-Cortina représentent un premier pas encourageant, mais elles demeurent insuffisantes.La Conversation


