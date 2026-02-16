Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Financer la santé mondiale : ce que la baisse de la contribution française au Fonds mondial dit de sa politique étrangère et de son rapport au multilatéralisme

par Stéphanie Tchiombiano, Maitresse de conférence associée dans le département de science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
La France devrait, cette année, diminuer sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Un revirement diplomatique historique.La Conversation


