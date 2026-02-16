Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Trop peu, trop concentré : pourquoi l’investissement dans les start-up IA doit être repensé en Afrique

par Claire Zanuso, PhD, économiste du développement, chargée de recherche et d'évaluation / Development economist, research and evaluation officer, Agence Française de Développement (AFD)
En Afrique, quatre pays se taillent la part du lion en matière d’investissements dans l’IA. Pourtant, plusieurs autres États du continent disposent d’un potentiel indéniable en la matière.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ JO de Milano-Cortina : comment gérer les foules de manière éco-responsable
~ Égypte. Des personnes réfugiées vivent cachées en raison des arrestations arbitraires et des expulsions illégales menées dans un contexte de répression
~ Financer la santé mondiale : ce que la baisse de la contribution française au Fonds mondial dit de sa politique étrangère et de son rapport au multilatéralisme
~ De l’art du deal à l’art de la diplomatie : comment gérer Donald Trump ?
~ Entre immigration et marché du travail, des liens plus complexes qu’il n’y paraît
~ Strategy, l’entreprise reine du bitcoin, s’effondre en bourse
~ La fermentation, entre conservation des aliments et conservatisme en ligne
~ Pourquoi il ne faut pas abandonner l’écriture manuscrite à l’école
~ Peut-on décentraliser sans repenser la carte communale ?
~ AlphaGenome, une nouvelle avancée en intelligence artificielle pour comprendre les effets des mutations génétiques
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter