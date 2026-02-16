AlphaGenome, une nouvelle avancée en intelligence artificielle pour comprendre les effets des mutations génétiques
par Élodie Laine, Professeure en biologie computationnelle, Sorbonne Université
Julien Mozziconacci, Professeur en biologie computationelle, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Google vient de sortir un nouveau logiciel d’IA pour explorer les effets des intelligences artificielles. Décryptage de deux spécialistes qui ne font pas partie de l’équipe.
