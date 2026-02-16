Faut-il encore faire des pesticides l’alpha et l’oméga de la protection des cultures ? Les exemples du Brésil et de la France
par Christian Huyghe, Directeur scientifique pour l’agriculture, Inrae
Decio Karam, Chercheur, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Les pesticides ont longtemps protégé les cultures, mais leurs effets délétères sont désormais bien documentés. Réduire cette dépendance est une urgence, en France comme au Brésil.
© La Conversation
- lundi 16 février 2026