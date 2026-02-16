Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Faut-il encore faire des pesticides l’alpha et l’oméga de la protection des cultures ? Les exemples du Brésil et de la France

par Christian Huyghe, Directeur scientifique pour l’agriculture, Inrae
Decio Karam, Chercheur, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Les pesticides ont longtemps protégé les cultures, mais leurs effets délétères sont désormais bien documentés. Réduire cette dépendance est une urgence, en France comme au Brésil.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
