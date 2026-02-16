Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Philippines : La CPI tiendra une audience dans l’affaire de l’ex-président Duterte

par Human Rights Watch
Click to expand Image L'ex-président philippin Rodrigo Duterte, filmé dans le centre de détention de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, était visible sur un écran dans une salle d'audience de la CPI, lors de sa première comparution via visioconférence, le 14 mars 2025.  © 2025 Peter Dejong/AP Photo (La Haye) – La première audience majeure de la Cour pénale internationale (CPI) dans l’affaire de l’ex-président des Philippines Rodrigo Duterte constitue une étape cruciale pour garantir la justice aux victimes de la « guerre antidrogue » menée par son…


© Human Rights Watch -
