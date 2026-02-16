Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment une mairie peut équilibrer son budget ?

par Sébastien Bourdin, Professeur de géographie économique, IÉSEG School of Management
En vue des élections municipales, les candidats proposent de renforcer les services publics, alors que l’État souhaite réduire son financement. Comment résoudre cette équation ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Philippines : La CPI tiendra une audience dans l’affaire de l’ex-président Duterte
~ Pourquoi croit-on encore aux KPI (et à la magie des chiffres) ?
~ L’importation des comics et la crise de la bande dessinée française dans l’entre-deux-guerres
~ Pourquoi la conscience pourrait être le prochain atout concurrentiel du luxe
~ Dégradation alarmante de la santé mentale des jeunes et des seniors en entreprise
~ Indépendance du parquet : pourquoi une réforme est indispensable
~ Le mouvement anti-CPE de 2006 : la dernière grande victoire étudiante de France ?
~ Peut-on faire du vin en combinaison de surf ?
~ Pourquoi la mise en œuvre de la durabilité échoue souvent, même quand tout le monde est d’accord
~ Quelles perspectives pour les budgets des collectivités territoriales ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter