Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’importation des comics et la crise de la bande dessinée française dans l’entre-deux-guerres

par Benjamin Caraco, Chercheur associé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Université de Caen Normandie
L’arrivée sur le marché français des comics « Made in USA » va profondément bouleverser l’économie du secteur. À lui seul, le « Journal de Mickey » atteint un tirage de 350 000 exemplaires par semaine dès 1935.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Philippines : La CPI tiendra une audience dans l’affaire de l’ex-président Duterte
~ Pourquoi croit-on encore aux KPI (et à la magie des chiffres) ?
~ Pourquoi la conscience pourrait être le prochain atout concurrentiel du luxe
~ Dégradation alarmante de la santé mentale des jeunes et des seniors en entreprise
~ Comment une mairie peut équilibrer son budget ?
~ Indépendance du parquet : pourquoi une réforme est indispensable
~ Le mouvement anti-CPE de 2006 : la dernière grande victoire étudiante de France ?
~ Peut-on faire du vin en combinaison de surf ?
~ Pourquoi la mise en œuvre de la durabilité échoue souvent, même quand tout le monde est d’accord
~ Quelles perspectives pour les budgets des collectivités territoriales ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter