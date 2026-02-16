Dégradation alarmante de la santé mentale des jeunes et des seniors en entreprise
par Julien Granata, Professeur à Montpellier Business School - Responsable d'axe de la Chaire MIND, Montpellier Business School
Magalie Marais, Management Responsable & Organisations Alternatives, Montpellier Business School
« Fear Of Missing Out » (FOMO) contre « Fear Of Becoming Obsolete » (FOBO), chaque génération doit faire face à des facteurs spécifiques de dégradation de la santé mentale en entreprise.
- lundi 16 février 2026