Peut-on faire du vin en combinaison de surf ?
par Magalie Dubois, Docteur en Economie du vin, Burgundy School of Business
Nicolas Depetris Chauvin, Professeur d'économie, Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
Petri de Beer, Lecturer and Industry Consultant, Stellenbosch University
Pendant que la France défend ses traditions, l’Afrique du Sud réinvente tout : vignerons surfeurs, domaines ouverts aux familles et safaris dans les vignobles.
- dimanche 15 février 2026