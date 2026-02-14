Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Faut-il recourir à l’immigration pour lutter contre les déserts médicaux ?

par Iñaki Blanco-Cazeaux, Post-doctorant en économie de la santé, Université Bourgogne Europe
La pénurie de médecins est un des enjeux des élections municipales 2026. L’une des solutions consiste à faire appel à des médecins étrangers issus de pays non membres de l’Union européenne. Décryptage.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
