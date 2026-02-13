Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La transition en Syrie progresse, mais la violence et la crise humanitaire persistent

La fragile transition politique syrienne a pris un nouvel élan grâce à un accord historique entre Damas et les autorités kurdes du nord-est, mais la reprise des violences dans le sud, les incursions israéliennes et les profonds besoins humanitaires soulignent à quel point le chemin vers la stabilité reste précaire, ont déclaré vendredi de hauts responsables de l'ONU au Conseil de sécurité. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ A Addis-Abeba, le chef de l’ONU appelle à une nouvelle ère de justice et de partenariats
~ Frappée par deux cyclones en 10 jours, Madagascar lance un appel à l'aide
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie
~ Cuba : l’ONU alerte sur l’impact de l’embargo pétrolier sur les services essentiels
~ Gaza : des déplacés à la recherche de produits de première nécessité dans les décombres
~ La Saint-Valentin échappe aux marques : comment les individus réinventent ce rituel
~ Catastrophe économique et sociale à Cuba : Trump n’est pas seul en cause
~ La Coupe du monde de cricket : un événement autant géopolitique que sportif
~ Aux États-Unis, les vents du « backlash » climatique redoublent d’intensité
~ Avant d’être protégés, les hérissons ont été longtemps persécutés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter