A Addis-Abeba, le chef de l’ONU appelle à une nouvelle ère de justice et de partenariats

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté vendredi à bâtir une coopération internationale fondée sur « le respect mutuel et la confiance », lors d’un Sommet Italie-Afrique à Addis-Abeba, en Ethiopie, plaidant pour une justice financière, une action climatique ambitieuse et une transformation numérique inclusive.

Lire l'article complet © Nations Unies - vendredi 13 février 2026