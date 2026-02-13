Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

A Addis-Abeba, le chef de l’ONU appelle à une nouvelle ère de justice et de partenariats

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté vendredi à bâtir une coopération internationale fondée sur « le respect mutuel et la confiance », lors d’un Sommet Italie-Afrique à Addis-Abeba, en Ethiopie, plaidant pour une justice financière, une action climatique ambitieuse et une transformation numérique inclusive.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La transition en Syrie progresse, mais la violence et la crise humanitaire persistent
~ Frappée par deux cyclones en 10 jours, Madagascar lance un appel à l'aide
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie
~ Cuba : l’ONU alerte sur l’impact de l’embargo pétrolier sur les services essentiels
~ Gaza : des déplacés à la recherche de produits de première nécessité dans les décombres
~ La Saint-Valentin échappe aux marques : comment les individus réinventent ce rituel
~ Catastrophe économique et sociale à Cuba : Trump n’est pas seul en cause
~ La Coupe du monde de cricket : un événement autant géopolitique que sportif
~ Aux États-Unis, les vents du « backlash » climatique redoublent d’intensité
~ Avant d’être protégés, les hérissons ont été longtemps persécutés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter