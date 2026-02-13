Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Frappée par deux cyclones en 10 jours, Madagascar lance un appel à l'aide

En dix jours, les cyclones Fytia et Gezani ont frappé Madagascar, laissant 400.000 personnes en situation d’urgence. Pluies, inondations et vents violents ont causé des dégâts considérables. 


© Nations Unies -
