EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie

Le Conseil de sécurité se réunit, vendredi, pour faire le point sur la situation en Syrie. Claudio Cordone, adjoint de l’Envoyé spécial pour la Syrie, et Joyce Msuya, Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires, doivent présenter des exposés. La couverture en direct de la réunion est assurée par nos collègues de la Section de la couverture des réunions.


