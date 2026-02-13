Cuba : l’ONU alerte sur l’impact de l’embargo pétrolier sur les services essentiels

Le chef des droits de l’homme de l’ONU s’est dit vendredi « extrêmement inquiet » face à l’aggravation de la situation socio-économique à Cuba, en proie à une très grave crise énergétique. Volker Türk a réitéré son appel à la levée des sanctions sectorielles unilatérales, soulignant leurs « répercussions importantes et indiscriminées » sur la population.



