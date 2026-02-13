Gaza : des déplacés à la recherche de produits de première nécessité dans les décombres

Alors que les frappes aériennes, les bombardements et les tirs d’armes à feu se poursuivent dans toute la bande de Gaza, exposant les civils, y compris les travailleurs humanitaires et les équipes médicales, à des risques mortels, des personnes déplacées sont parfois contraintes de fouiller les ruines pour trouver de quoi survivre, alerte une agence des Nations Unies.



Lire l'article complet