Observatoire des droits humains

Catastrophe économique et sociale à Cuba : Trump n’est pas seul en cause

par Robert Huish, Associate Professor in International Development Studies, Dalhousie University
Cuba est au bord d’une des pires catastrophes sociales et économiques depuis la révolution de 1959. Si la communauté internationale l’ignore, on assistera à un cauchemar humanitaire.La Conversation


© La Conversation -
