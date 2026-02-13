Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Avant d’être protégés, les hérissons ont été longtemps persécutés

par Kate Davies, PhD candidate, Nottingham Trent University
Animal familier des jardins, le hérisson n’a pas toujours bénéficié de cette affection. Longtemps accusé de méfaits imaginaires, il a payé au prix fort des croyances qui ont profondément influencé son destin.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
