Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Inondations : l’aménagement du territoire est-il responsable ?

par Luc Aquilina, Professeur en sciences de l’environnement, Université de Rennes 1 - Université de Rennes
Pierre Brigode, Maître de conférences en hydrologie, École normale supérieure de Rennes
Les inondations qui touchent le Sud-Ouest de la France provoquées par la tempête Nils pourraient alimenté à nouveau le débat sur le rôle l’aménagement du territoire dans la survenue de ces événements.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
