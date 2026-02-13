Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment Bad Bunny a porté l’activisme sur la scène du Super Bowl

par Belinda Zakrzewska, Assistant Professor of Marketing, University of Birmingham
Flavia Cardoso, Associate Professor in Business and Economics
Jannsen Santana, Assistant Professor in Marketing, TBS Education
La prestation de Bad Bunny au Super Bowl a déplacé le débat au-delà du divertissement. Elle a proposé une lecture panaméricaine de l’identité, où l’amour, la solidarité et la mémoire collective s’imposent comme réponses à la division.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Inondations : l’aménagement du territoire est-il responsable ?
~ Niger : Un groupe armé islamiste a massacré des villageois dans l’ouest du pays
~ Des zones de guerre à l’espace, la radio reste un lien vital
~ Yémen : l'envoyé de l'ONU appelle à une nouvelle dynamique politique face à la montée des tensions
~ A Tawila, dans des tentes de fortune, des milliers de déplacés s'accrochent à un espoir fragile
~ A Madagascar, un nouveau cyclone force des milliers de personnes à fuir
~ Protéger les enfants en temps de guerre est essentiel à une paix durable, avertit l'ONU
~ Des zones de guerre à l’espace, la radio demeure un lien vital
~ Un nouveau bruit terrifiant : un récit vénézuélien de l'attaque contre Caracas
~ « Nettoyer votre culture » : le commentaire d'un animateur de télévision pousse les autochtones brésiliens à prendre la parole
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter