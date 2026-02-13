Comment Bad Bunny a porté l’activisme sur la scène du Super Bowl
par Belinda Zakrzewska, Assistant Professor of Marketing, University of Birmingham
Flavia Cardoso, Associate Professor in Business and Economics
Jannsen Santana, Assistant Professor in Marketing, TBS Education
La prestation de Bad Bunny au Super Bowl a déplacé le débat au-delà du divertissement. Elle a proposé une lecture panaméricaine de l’identité, où l’amour, la solidarité et la mémoire collective s’imposent comme réponses à la division.
- vendredi 13 février 2026