Niger : Un groupe armé islamiste a massacré des villageois dans l’ouest du pays

par Human Rights Watch

Click to expand Image La police militaire du Niger monte la garde lors d'un rassemblement de partisans de la junte militaire nigérienne devant une base aérienne à Niamey, le 27 août 2023. © 2023 AFP via Getty Images (Nairobi) – Un groupe armé islamiste a tué 30 civils, dont quatre enfants, ainsi que cinq combattants capturés lors de deux attaques menées dans l’ouest du Niger depuis le 18 janvier 2026, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les attaques de l’État islamique au Sahel (EIS) constituent des crimes de guerre illégaux et manifestes.Le 18 janvier, des combattants de l’EIS…



