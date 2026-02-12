Yémen : l'envoyé de l'ONU appelle à une nouvelle dynamique politique face à la montée des tensions

L’Envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen a salué jeudi les récentes mesures visant à renforcer la stabilité et à améliorer les conditions de vie, mais a déclaré au Conseil de sécurité que seul un processus politique renouvelé pouvait mettre fin au long conflit qui ravage le pays.



