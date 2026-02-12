A Tawila, dans des tentes de fortune, des milliers de déplacés s'accrochent à un espoir fragile

A Tawila, dans la région soudanaise du Darfour, plus d’un demi-million de déplacés survivent dans d’immenses campements transformés en une ville improvisée. Au milieu des tentes de fortune faites de bâtons, de paille et de bâches en plastique, les visages racontent des voyages épuisants et des espoirs fragiles. Certaines familles vivent dans ces conditions difficiles depuis des mois.



