Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Alignement de la sécurité numérique et des droits linguistiques pour un Internet inclusif : recommandations d’une locutrice native angika

par Emilie FRAPICCINI
Pour qu’une campagne en faveur d’un espace numérique sûr soit efficace dans la région d’Anga, dans l’État du Bihar, et plus généralement en Inde, nous avons besoin de stratégies inclusives.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Un nouveau bruit terrifiant : un récit vénézuélien de l'attaque contre Caracas
~ « Nettoyer votre culture » : le commentaire d'un animateur de télévision pousse les autochtones brésiliens à prendre la parole
~ « L'identité n'est jamais définitive. Elle est complexe et en constante évolution » : entretien avec Soraya Sharghi, artiste irano-américaine
~ Des « miasmes » et « germes » du XIXᵉ siècle au Covid-19, ces controverses historiques sur le mode de transmission des épidémies
~ Croissance rapide de la population en Afrique de l’Ouest : les quatre défis que la région doit relever
~ Chine-Inde : le face-à-face des géants
~ Élections municipales : quelle place pour les femmes, les minorités et les classes populaires ? Enquête en Seine-Saint-Denis
~ Barbie, figure d’émancipation féminine ?
~ Fabriquer de l’oxygène avec le sol lunaire : le futur de l’exploration spatiale  ?
~ Manger ou ne pas manger d’huîtres ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter