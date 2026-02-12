Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« L'identité n'est jamais définitive. Elle est complexe et en constante évolution » : entretien avec Soraya Sharghi, artiste irano-américaine

par Véronique Danzé
« Ma forme de résistance consiste à transformer les espaces, autrefois soumis au contrôle ou à la restriction, en lieux empreints de beauté, de force et d'imagination. »


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Un nouveau bruit terrifiant : un récit vénézuélien de l'attaque contre Caracas
~ « Nettoyer votre culture » : le commentaire d'un animateur de télévision pousse les autochtones brésiliens à prendre la parole
~ Alignement de la sécurité numérique et des droits linguistiques pour un Internet inclusif : recommandations d’une locutrice native angika
~ Des « miasmes » et « germes » du XIXᵉ siècle au Covid-19, ces controverses historiques sur le mode de transmission des épidémies
~ Croissance rapide de la population en Afrique de l’Ouest : les quatre défis que la région doit relever
~ Chine-Inde : le face-à-face des géants
~ Élections municipales : quelle place pour les femmes, les minorités et les classes populaires ? Enquête en Seine-Saint-Denis
~ Barbie, figure d’émancipation féminine ?
~ Fabriquer de l’oxygène avec le sol lunaire : le futur de l’exploration spatiale  ?
~ Manger ou ne pas manger d’huîtres ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter