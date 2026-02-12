Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les jeunes Suédois maîtrisent-ils si bien l'anglais ?

par Una Cunningham, Professor Emerita, Department of Teaching and Learning, Stockholm University
BethAnne Paulsrud, Associate Professor in English Applied Linguistics, Stockholm University
Le suédois est une langue vivante parlée par environ 10 millions de personnes, principalement en Suède et en Finlande. Mais les jeunes Suédois maîtrisent souvent aussi l’anglais.

La Suède se classe régulièrement parmi les premiers pays dans les classements de maîtrise de l’anglais. Les jeunes Suédois parlent en fait si bien l’anglais que d’autres…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
