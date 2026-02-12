Pourquoi les jeunes Suédois maîtrisent-ils si bien l'anglais ?
par Una Cunningham, Professor Emerita, Department of Teaching and Learning, Stockholm University
BethAnne Paulsrud, Associate Professor in English Applied Linguistics, Stockholm University
Le suédois est une langue vivante parlée par environ 10 millions de personnes, principalement en Suède et en Finlande. Mais les jeunes Suédois maîtrisent souvent aussi l’anglais.
La Suède se classe régulièrement parmi les premiers pays dans les classements de maîtrise de l’anglais. Les jeunes Suédois parlent en fait si bien l’anglais que d’autres…
© La Conversation
- mercredi 11 février 2026