Élections municipales : quelle place pour les femmes, les minorités et les classes populaires ? Enquête en Seine-Saint-Denis
par Violette Arnoulet, Urbaniste et maître de conférences en sociologie à l'université Paris Dauphine - PSL, Université Paris Dauphine – PSL
Claudette Lafaye, Maitresse de conférence en sociologie, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
Si les conseils municipaux accueillent plus de femmes et de personnes racisées, celles-ci se heurtent toujours à un « plafond de verre ».
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 12 février 2026