Fabriquer de l’oxygène avec le sol lunaire : le futur de l’exploration spatiale ?

par Jack Robinot, Doctorant en sciences de l'ingénieur, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Alexis Paillet, Chargé de projet vaisseaux spatiaux, Centre national d’études spatiales (CNES)

Stéphane Abanades, Directeur de Recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Sylvain Rodat, Chimiste, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)