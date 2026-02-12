Près de 80 % des travailleurs canadiens utilisent l’IA sans cadre institutionnel
par Harold NGUEGANG, Étudiant de doctorat en sciences de l'administration - Systèmes d'information organisationnels, Université Laval
Gildas Agbon, Doctorant en management, Université Laval
Près de quatre Canadiens sur cinq utilisent l’IA au travail, mais sans cadre institutionnel. Ce phénomène de « Shadow AI » révèle moins une défaillance individuelle qu’un vide institutionnel.
