Privés de chauffage, d’eau et d’électricité, les civils ukrainiens bravent le froid glacial

Les attaques russes contre les infrastructures ukrainiennes plongent les civils dans le froid et l’obscurité. Ils sont privés de chauffage, d’eau et d’électricité, au cœur d’un des hivers les plus rigoureux connus récemment, a déploré jeudi le Bureau des droits de l’homme de l’ONU.



