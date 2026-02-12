Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Chaleur extrême : un modèle climatique prédit un avenir insupportable pour certaines régions d'Afrique

par Oluwafemi E. Adeyeri, Research Fellow in Climate Science, Australian National University
D'ici la fin du siècle, certaines régions d'Afrique pourraient être confrontées à des vagues de chaleur pendant 250 à 300 jours par an..La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Saint-Valentin : ce que nos histoires d’amour révèlent de nos habitudes
~ Adolescence : comment le téléphone change les codes amoureux
~ Accord UE-Mercosur : quand la radiochronologie retrace l’histoire agricole de la Pampa en Amérique du Sud
~ Les clauses environnementales des accords de libre-échange sont-elles efficaces ? L’exemple de la pêche
~ La cinéaste Chloé Zhao, portraitiste de l’intimité du deuil
~ « Nous avons besoin de vous » : supprimer les obstacles pour attirer plus de filles dans les sciences
~ RDC : en appui au cessez-le-feu, la MONUSCO déploie une mission de reconnaissance aérienne
~ Les parlementaires font face à une intimidation croissante de la part du public
~ Australie : Recours excessif à la force contre des manifestants anti-Herzog
~ Cisjordanie : l'ONU dénonce l’accroissement du contrôle israélien
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter