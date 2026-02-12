Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

RDC : en appui au cessez-le-feu, la MONUSCO déploie une mission de reconnaissance aérienne

A l’issue d’une visite en République démocratique du Congo (RDC), le chef des opérations de paix des Nations Unies a confirmé que la mission de paix onusienne, la MONUSCO, allait déployer des Casques bleus à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, en appui à la mise en œuvre d’un cessez-le-feu permanent dans l’est du pays.


© Nations Unies
