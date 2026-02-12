Les clauses environnementales des accords de libre-échange sont-elles efficaces ? L’exemple de la pêche

par Clément Nedoncelle, Chercheur en economie INRAE, Inrae

Basak Bayramoglu, Directrice de recherche, Inrae

Estelle Gozlan, Chercheuse, Inrae

Thibaut Tarabbia, chercheur, Paris School of Economics – École d'économie de Paris