Observatoire des droits humains

Les clauses environnementales des accords de libre-échange sont-elles efficaces ? L’exemple de la pêche

par Clément Nedoncelle, Chercheur en economie INRAE, Inrae
Basak Bayramoglu, Directrice de recherche, Inrae
Estelle Gozlan, Chercheuse, Inrae
Thibaut Tarabbia, chercheur, Paris School of Economics – École d'économie de Paris
Une étude montre que les clauses environnementales contenues dans les accords de libre-échange sont ambivalentes : leur succès dépend, pour beaucoup, du contexte global et de la volonté politique à les mettre en œuvre. Le principal problème ? Elles ne contribuent pas vraiment à transformer les modèles et les pratiques qui nuisent le plus à l’environnement.

Les projecteurs sont actuellement braqués sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, signé le 17 janvier 2026 et déjà…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
