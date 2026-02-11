Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Australie : Recours excessif à la force contre des manifestants anti-Herzog

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des personnes qui manifestaient contre la visite en Australie du président israélien Isaac Herzog se retrouvaient face à des policiers à Sydney (État de Nouvelle-Galles du Sud), le 9 février 2026. © 2026 Andrew Quilty (Sydney, 11 février 2026) – La police de Nouvelle-Galles du Sud a vraisemblablement fait usage d'une force excessive contre des personnes qui manifestaient contre la visite en Australie du président israélien Isaac Herzog, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.Une vidéo vérifiée par Human Rights Watch, tournée lors d'un rassemblement…


© Human Rights Watch -
