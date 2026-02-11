Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Cisjordanie : l'ONU dénonce l’accroissement du contrôle israélien

Les récentes décisions du cabinet de sécurité israélien visant à élargir l’expropriation de terres en Cisjordanie occupée s’inscrivent dans une série d’actions tendant à annexer des territoires palestiniens, a alerté mercredi le chef des droits de l’homme de l’ONU.


© Nations Unies -
