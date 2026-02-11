La rougeole en forte baisse en Europe et en Asie centrale

Les cas de rougeole en Europe et en Asie centrale ont diminué de 75 % en 2025 par rapport à l’année précédente, selon les données préliminaires d’une cinquantaine de pays, ont indiqué mercredi des agences des Nations Unies, relevant toutefois que ces progrès sont fragiles, le virus continuant de se propager.



Lire l'article complet