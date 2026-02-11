Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Pourquoi les jeunes Suédois sont-ils si doués en anglais ?

par Una Cunningham, Professor Emerita, Department of Teaching and Learning, Stockholm University
BethAnne Paulsrud, Associate Professor in English Applied Linguistics, Stockholm University
Le suédois est une langue vivante parlée par environ 10 millions de personnes, principalement en Suède et en Finlande. Mais les jeunes Suédois maîtrisent souvent aussi l’anglais.

La Suède se classe régulièrement parmi les premiers pays dans les classements de maîtrise de l’anglais. Les jeunes Suédois parlent en fait si bien l’anglais que d’autres…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
