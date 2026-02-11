Tolerance.ca
Le vieillissement n’est pas le même partout – pourquoi l’inflammation peut être un problème lié au mode de vie

par Samuel J. White, Associate Professor & Head of Projects, York St John University
Philippe B. Wilson, Associate Pro Vice-Chancellor: Innovation and Knowledge Exchange, University of Nottingham
Pendant des années, les scientifiques ont cru que l’inflammation augmentait inévitablement avec l’âge, alimentant silencieusement des maladies comme les maladies cardiaques, la démence et le diabète. Une nouvelle étude menée auprès de populations autochtones vient ébranler cette idée, au point de bouleverser notre conception du vieillissement.

Depuis des décennies, les scientifiques ont identifié l’inflammation chronique de faible intensité,


Lire l'article complet

© La Conversation -
