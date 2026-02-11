Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Union européenne. L’adoption de règles sur les pays sûrs est une nouvelle attaque contre le droit d’asile

par Amnesty International
Réagissant au vote du Parlement européen afin de ratifier la modification de règles de l’Union européenne (UE) en matière d’asile, qui sape les fondements de la protection des réfugié·e·s, Olivia Sundberg Diez, chargée de plaidoyer sur les migrations et l’asile pour l’Union européenne à Amnesty International, a déclaré : « Ceci est un jour sombre pour les […] The post Union européenne. L’adoption de règles sur les pays sûrs est une nouvelle attaque contre le droit d’asile appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Cisjordanie : l'ONU dénonce l’accroissement du contrôle israélien
~ La rougeole en forte baisse en Europe et en Asie centrale
~ La moitié des personnes atteintes de cataracte attendent une chirurgie salvatrice
~ Pourquoi les jeunes Suédois sont-ils si doués en anglais ?
~ Le vieillissement n’est pas le même partout – pourquoi l’inflammation peut être un problème lié au mode de vie
~ Conférence de Munich sur la sécurité. La secrétaire générale d’Amnesty International alerte sur le fait que les atteintes au droit international compromettent la sécurité mondiale
~ Thaïlande : l’horizon démocratique s’éloigne
~ Des centaines de séismes ont été détectés à proximité du « glacier de l’apocalypse » en Antarctique
~ « Jeudi noir » du bitcoin : plus intégré que jamais à l’économie mondiale, mais toujours aussi volatil
~ Hauts-de-France, Pays de la Loire… quelle solidarité à l’épreuve des inégalités territoriales ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter