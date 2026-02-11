Union européenne. L’adoption de règles sur les pays sûrs est une nouvelle attaque contre le droit d’asile

par Amnesty International

Réagissant au vote du Parlement européen afin de ratifier la modification de règles de l'Union européenne (UE) en matière d'asile, qui sape les fondements de la protection des réfugié·e·s, Olivia Sundberg Diez, chargée de plaidoyer sur les migrations et l'asile pour l'Union européenne à Amnesty International, a déclaré : « Ceci est un jour sombre pour les […]



