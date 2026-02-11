Liban. L’effondrement meurtrier d’un immeuble à Tripoli appelle des mesures concrètes du gouvernement en termes de prévention et d’indemnisation

par Amnesty International

Après l'effondrement d'un immeuble résidentiel à Bab al Tabbaneh, à Tripoli, le 8 février, qui a fait 14 morts et huit blessés, le gouvernement doit prendre des mesures afin d'indemniser ceux qui ont perdu leur logement et de protéger ceux qui vivent encore dans des bâtiments dangereux, a déclaré Amnesty International le 10 février 2026. Cet immeuble est le […]



